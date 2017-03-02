Джокович обыграл Дель Потро и вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько
Серб Новак Джокович одержал победу над аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро в матче 1/8 финала турнира в Акапулько.
Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:4 в пользу второй ракетки мира.
В четвертьфинале Джокович встретится с Ником Кирьосом (6) из Австралии.
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP
Призовой фонд 1 491 310 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Матч
Джокович Н. (Сербия) - Дель Потро Х. (Аргентина) - 4:6, 6:4, 6:4
Место и дата
02 марта 07:30, , Онлайн-трансляция
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