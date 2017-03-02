«Реал» побил рекорд «Барселоны» по продолжительности серии с забитыми голами

«Реал» установил новый рекорд Испании по продолжительности серии с забитыми голами.

Матч 25-го тура примеры с «Лас-Пальмасом» (3:3) стал для команды 45-м подряд, в котором она забивала как минимум один гол.

Таким образом, «Реал» превзошел достижение «Барселоны» 73-летней давности. В 1942-1944 годах каталонцы забивали в 44 матчах подряд.

В последний раз «Реал» не забил ни одного гола 26 апреля в первом матче ½ финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:0) на «Этихад Стэдиум».

Отметим, что за 45 матчей с голами «Реал» одержал 31 победу, завершил 11 матчей вничью и потерпел три поражения. За эту серию команда забила 121 гол и пропустила 53 гола.

Добавим, что в нынешнем сезоне «Реал» также побил рекорд «Барселоны» по серии без поражений (40 матчей) и победной серии (16).