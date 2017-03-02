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«Реал» побил рекорд «Барселоны» по продолжительности серии с забитыми голами

Источник:  ASКомментарии

«Реал» установил новый рекорд Испании по продолжительности серии с забитыми голами.

Матч 25-го тура примеры с «Лас-Пальмасом» (3:3) стал для команды 45-м подряд, в котором она забивала как минимум один гол.

Таким образом, «Реал» превзошел достижение «Барселоны» 73-летней давности. В 1942-1944 годах каталонцы забивали в 44 матчах подряд.

В последний раз «Реал» не забил ни одного гола 26 апреля в первом матче ½ финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:0) на «Этихад Стэдиум».

Отметим, что за 45 матчей с голами «Реал» одержал 31 победу, завершил 11 матчей вничью и потерпел три поражения. За эту серию команда забила 121 гол и пропустила 53 гола.

Добавим, что в нынешнем сезоне «Реал» также побил рекорд «Барселоны» по серии без поражений (40 матчей) и победной серии (16).

Матч

Реал - Лас-Пальмас - 3:3 (1:1)

Голы

Иско 8 (1:0). Тана 10 (1:1). Виера 56 (1:2 - пен.). Боатенг 59 (1:3). Роналду 86 (2:3 - пен.). Роналду 89 (3:3).

Состав

Реал: Навас, Марсело, Рамос, Начо, Карвахаль, Иско (Васкес, 65), Кроос, Ковачич (Бензема, 71), Бэйл, Мората (Родригес, 71), Роналду

Лас-Пальмас: Варас, Симон, Лемос, Бигас (Артильес, 27), Боатенг (Гарсия М., 69), Гомес, Меса, Тана, Кастельяно Д., Виера (Халилович, 75), Хесе

Предупреждения:

Бэйл, 46; Рамос, 55; Мората, 70; Роналду, 81 - Симон, 44; Боатенг, 53; Халилович, 90

Удаления:

Бэйл, 47 - нет

Судья:

Фернандес Борбалан (Испания)

Место и дата

01 марта 23:30, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция

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