Кокорин принял участие в открытой тренировке «Зенита»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин принял участие в открытой тренировке команды, передает корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Ранее в СМИ появилась информация, что Кокорина могут лишить водительских прав за езду по встречной полосе.
Напомним, ближайший матч «Зенит» проведет 4 марта в Москве против ЦСКА. Встреча начнется в 16:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Матч
Место и дата
04 марта 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция
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