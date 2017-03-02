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Кейн, Хедман и Дарлинг признаны звездами дня в НХЛ

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Чикаго» Патрик Кейн назван лучшим игроком среды в НХЛ. 28-летний американец сделал хет-трик в матче с «Питтсбургом» (4:1). Теперь на счету Кейна 68 (27+41) очков в 63 матчах, что позволило ему выйти на второе место в списке лучших бомбардиров сезона.

Второй звездой дня признан защитник «Тампы-Бэй» Виктор Хедман. 26-летний швед сделал дубль в ворота «Каролины» (4:3 OT), в том числе забросив победную шайбу в овертайме. Отметим, что в обоих голах Хедману ассистировал российский форвард Никита Кучеров.

Третьей звездой выбран голкипер «Чикаго» Скотт Дарлинг. 28-летний американец отразил 36 из 37 бросков игроков «Питтсбурга» и одержал свою 16-ю победу в сезоне.

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