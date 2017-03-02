Юрий Жирков: Матч с ЦСКА достаточно значимый для меня

Полузащитник»Зенита» Юрий Жирков поделился ожиданиями от матча чемпионата России против ЦСКА.

- Не могу сказать, что матч против ЦСКА какой-то особенный, но достаточно значимый про меня.

- Мирча Луческу сказал, что не спал после вылета из Лиги Европы. Как вам спалось?

- Тоже плохо. Долго не мог уснуть, пропускать голы на последних минутах - не из приятного. Все тяжело переживали, но если не вышли, значит так должно быть, - приводит слова Жиркова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, петербургский клуб после 17 туров занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков. Армейцы идут на третьем месте и отстают на три очка.

Матч ЦСКА - «Зенит» пройдет 4 марта в Москве и начнется в 16:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

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