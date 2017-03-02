Мирча Луческу: У «Зенита» есть преимущество над ЦСКА – мы провели две официальные игры

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился ожиданиями от матча чемпионата России против ЦСКА.

- «Зенит» провел уже две официальные встречи, ЦСКА пока в этом году играл только товарищеские. Это преимущество для вас?

- Сложно сказать, они на сборах все-таки проводили игры, когда мы играли официальные матчи, И играли первым составом. Если мы смотрели всех игроков, то они акцентировали внимание на основе. Уверен, мы подвели игроков в оптимальных кондициях к чемпионату. У нас все-таки есть преимущество в том, что мы провели две официальные игры. Вселяет уверенность последняя игра с «Андерлехтом», только удачи не хватило.

Для нас и ЦСКА будет очень важная игра. У них нет проблем составом. Думаю, нас будет ждать зрелищная игра, все игроки покажут максимум. Гончаренко немного поменял схему игры, сейчас они адаптировались к ней.

- Лунев не был заявлен на Лигу Европы. Есть понимание, кто будет сейчас играть в воротах?

- Пока нет предпосылок менять Лодыгина. Может и будут какие-то замены, но не надо ждать радикальных перемен. Будут играть все, каждый должен быть готов. Однозначно будут играть новички команды.

- «Зенит» при формировании команды рассчитывал на игру в двух турнирах. Не будет сейчас это проблемой при большом выборе игроков?

- Самая большая проблема, что пришла пора омолодить команду. Многие игроки достигли хорошего футбольного возраста. Поэтому мы брали много молодых игроков на сборы. Может, не все пока готовы войти в первую команду, но думаю, что скоро такой момент наступит, - приводит слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, петербургский клуб после 17 туров занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков. Армейцы идут на третьем месте и отстают на три очка.

Матч ЦСКА - «Зенит» пройдет 4 марта в Москве и начнется в 16:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

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