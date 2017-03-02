Унаи Эмери: Нам надо было доказать, что мы действительно классная команда

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери прокомментировал победу в 1/8 финала Кубка Франции над командой второго дивизиона «Ньор» (2:0).

«Перед игрой в Марселе («ПСЖ» выиграл 5:1 – прим. ред.) мне не пришлось как-то особо настраивать ребят – все и без того понимали важность матча, – сказал Эмери. – Сегодня же нам надо было доказать, что мы действительно классная команда. Что такое классная команда? Это та, которая может собраться и на матчи с соперником такого уровня. Поэтому я очень доволен матчем. В первом тайме мы должны были забить, вели игру, держали мяч, в обороне все было четко. Во втором стало потруднее, но команда четко придерживалась плана и дождалась своего часа».

Эмери ответил и на вопросы о новичках в основе. «Огюстен? Я говорил с ним. Он может усилить команду. Он молод, должен иметь игровую практику, набираться опыта. Закрепиться в такой команде не просто, здесь большая конкуренция… Гедеш? Хорошо поработал на правом фланге. Во втором тайме, конечно, мог бы сыграть поактивнее в атаке. Но показал себя бойцом».