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Унаи Эмери: Нам надо было доказать, что мы действительно классная команда

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  L'EquipeКомментарии

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери прокомментировал победу в 1/8 финала Кубка Франции над командой второго дивизиона «Ньор» (2:0).

«Перед игрой в Марселе («ПСЖ» выиграл 5:1 – прим. ред.) мне не пришлось как-то особо настраивать ребят – все и без того понимали важность матча, – сказал Эмери. – Сегодня же нам надо было доказать, что мы действительно классная команда. Что такое классная команда? Это та, которая может собраться и на матчи с соперником такого уровня. Поэтому я очень доволен матчем. В первом тайме мы должны были забить, вели игру, держали  мяч, в обороне все было четко. Во втором стало потруднее, но команда четко придерживалась плана и дождалась своего часа».   

Эмери ответил и на вопросы о новичках в основе. «Огюстен? Я говорил с ним. Он может усилить команду. Он молод, должен иметь игровую практику, набираться опыта. Закрепиться в такой команде не просто, здесь большая конкуренция… Гедеш? Хорошо поработал на правом фланге. Во втором тайме, конечно, мог бы сыграть поактивнее в атаке. Но показал себя бойцом».

Матч

Ньор - ПСЖ - 0:2 (0:0)

Голы

Пасторе 78 (0:1). Кавани 90 (0:2).

Судья:

Бартоломью Варела (Франция)

Место и дата

01 марта 20:30, Рене Гайяр, Онлайн-трансляция

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