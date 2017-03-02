Анатолий Бышовец: Думаю, «Локомотив» и «Рубин сыграют в финале Кубка России

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец считает, что в финале Кубка России будут играть «Локомотив» и «Рубин».

В полуфинале «Локомотив» сыграет с «Уфой», а «Рубин» - с «Уралом».

- В московской встрече игрокам «Уфы» может не хватить индивидуального мастерства. Структурно «Локомотив» смотрится более рационально, но, я думаю, у гостей есть потенциал для выхода в финал. Предполагаю, что будет интересный матч.



«Урал» по ходу предсезонной подготовки несколько раз недонастраивался на соперников, но, в то же время меня не до конца убедил «Рубин». Чувствуется, что команда по-прежнему ищет свою игру, тренеру пока не удалось найти связи игроков в средней линии и в атаке.

Финал? Наверное, «Локомотив» - «Рубин». Хотя, у «Урала» шансы сыграть в решающем матче есть, - цитирует Бышовца Rusfootball.info.

Напомним, что полуфинальные матчи состоятся 5 апреля, финал Кубка России пройдет 28 мая.