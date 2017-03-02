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Максим Цветков: Этап в Пхенчхане нужен мне лично

Источник:  «Известия»Комментарии

Чемпион мира в эстафете Максим Цветков объяснил значимость этапа Кубка мира в Пхенчхане.

«Кубок мира еще не закончился – три этапа впереди, поэтому ехать в Корею надо. Выступить в Пхенчхане очень важно, надо почувствовать рельеф трассы и подготовиться психологически, понять, как я буду себя чувствовать. В следующем году Олимпиада, и не хочется ехать непонятно куда. Этот этап нужен мне лично. Все-таки я впервые туда еду.

Я слышал о трассе, общался с российскими специалистами, которые сейчас работают в Южной Корее – узнавал у них, как там с жильем, где мы остановимся, что с питанием. Информация есть, но все нужно увидеть самому», – приводят «Известия» слова Цветкова.

Напомним, предолимпийский этап Кубка мира в Пхенчхане пройдет со 2 по 5 марта.

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