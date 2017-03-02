Тимофей Лапшин: Так долго ждал гражданства Южной Кореи, что не надеялся успеть к КМ в Пхенчхане

Российский биатлонист Тимофей Лапшин прокомментировал получение гражданства Южной Кореи.

- Я, честно сказать, ждал так долго, что уже не верил, что успею получить все к этому этапу. Был вопрос по квалификации, была ли у меня, оказалась, что она есть. Сейчас немного все в спешке, я здесь уже месяц, да еще немного отравился. Посмотрим, успеем ли. Скорее, что нет, - сказал Лапшин в интервью «Р-Спорт».

В активе 29-летнего Тимофея Лапшина две победы на этапах Кубка мира в эстафетах, а также второе и дважды третье место в личных гонках.

Напомним, что зимняя Олимпиада-2018 пройдет в южнокорейском городе Пхенчхан.