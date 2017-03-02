Кубок мира. Женский спринт. Текстовая трансляция в 14:15 мск
Сегодня состоится женская спринтерская гонка в рамках седьмого этапа Кубка мира в Пхенчхане.
Россию представят пять девушек. Первой из наших стартует Татьяна Акимова - у нее второй стартовый номер. Ирина Старых выйдет на лыжню под 20-м номером, Ирина Услугина - под 32-м, Светлана Слепцова - под 55-м, Светлана Миронова - под 91-м.
Начало гонки в 14:15 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию спринта.
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