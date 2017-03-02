Мирча Луческу: В словах агента Шатова много неправды и провокаций

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о словах агента Олега Шатова Кахора Муминова.

- Читали интервью агента Шатова? Он сказал, что у вас с Олегом не очень хорошие отношения.

- Когда приближаются такие ответственные матчи, понятно, что такое идет для ажиотажа. Я разговаривал с агентом, в его интервью много неправды и провокаций. Если у него есть такой хороший игрок в «Зените», ему нужно было подумать, прежде чем такое писать и создавать проблемы Шатову, - приводит слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, петербургский клуб после 17 туров занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков. Армейцы идут на третьем месте и отстают на три очка.

Матч ЦСКА - «Зенит» пройдет 4 марта в Москве и начнется в 16:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

Виктор Гончаренко: Считаю схему 3-5-2 оптимальной для нынешнего ЦСКА