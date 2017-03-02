Андрей Марков: Обращаются ли молодые ребята за советом? Сейчас уже так не принято

Защитник «Монреаля» Андрей Марков рассказал об общении с русскоязычными партнерами по команде.

«Всегда приятно выступать в одной команде вместе со своими соотечественниками. У нас в этом году собралась большая русскоязычная группа, и мы всегда вместе.

Обращаются ли ко мне за советом молодые ребята? Мне кажется, сейчас уже так не принято (улыбается). Я сам стараюсь не навязываться. Конечно, иногда ребята подходят, и я с радостью помогаю при каждой возможности», – приводит слова Маркова официальный сайт НХЛ.

Напомним, кроме Маркова за «Монреаль» играют защитники Алексей Емелин, Никита Нестеров, а также форвард Александр Радулов. По ходу сезона в НХЛ дебютировали защитник Михаил Сергачев и форвард Никита Щербак.

Кроме того, за «Монреаль» выступает русскоязычный американский форвард Алекс Гальченюк.