«Зенит» отказался комментировать происшествие с Кокориным до подтверждения фактов
Футбольный клуб «Зенит» не будет официально реагировать на происшествие с Александром Кокориным, сообщил руководитель пресс-службы клубы Дмитрий Циммерман.
- Пока все факты не подтвердятся, комментировать нечего, - передает слова Циммермана корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Ранее в СМИ появилась информация, что Кокорина могут лишить водительских прав за езду по встречной полосе.
Напомним, ближайший матч «Зенит» проведет 4 марта в Москве против ЦСКА. Встреча начнется в 16:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
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