«Зенит» отказался комментировать происшествие с Кокориным до подтверждения фактов

Константин Сарсания: «Зенит» так и не смог определиться, нужен ли ему Нобоа. Азмуном и Джанаевым интересуются в Европе

Российский футбольный функционер и агент Константин Сарсания рассказал об интересе других клубов к ведущим футболистам «Ростова».