Даниэль Риккардо: В начале сезона будут лидировать «Мерседес» и «Феррари»

Гонщик «Ред Булла» Даниэль Риккардо заявил, что его команде не под силу угнаться за «Мерседесом» по количеству пройденных кругов на тестах.

«По-моему, ситуация повторяется из года в год с 2014-го. Мы, конечно, пытались это исправить, но всегда знали, что не сможем выдавать по 150 кругов в день, как «Мерседес». Они на это нацелены, потому что у них сформирована хорошая база. Мы же со многим экспериментируем.

Мы поработали с надежностью несколько кругов, чтобы убедиться, что ничего не перегревается, и у нас нет проблем. Пока времена ни о чем не говорят, однако в начале сезона, скорее всего, будут лидировать «Мерседес» и «Феррари». Но и мы не намерены отставать», – приводит Autosport.com.ru слова Риккардо.

Отметим, что за два дня австралиец проехал 120 кругов, а его партнер голландец Макс Ферстаппен – 89 кругов за один день. В то же время на счету «Мерседесов» 529 кругов за три дня.

Напомним, первый этап чемпионата мира Гран-при Австралии пройдет 24-26 марта в Мельбурне.