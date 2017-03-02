Гарет Бэйл: Не думаю, что заслуживал красной карточки
Полузащитник «Реала»
Гарет Бэйл прокомментировал свое удаление в матче 25-го тура примеры с «Лас-Пальмасом»
(3:3) на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
«Я не думаю, что заслуживал красной карточки, – приводит слова валлийца официальный сайт «Реала». – Мне показали желтую за фол, после чего меня толкнули, и я тоже отпихнул соперника. Хочу извиниться перед командой и болельщиками. Надеюсь, эта ошибка послужит мне уроком.
Нам предстоит трудный матч в Эйбаре, а через два дня мы играем с «Наполи» в Лиге чемпионов. Нужно продолжать биться в каждом матче».
Напомним, Бэйл был удален на 47-й минуте при счете 1:1 в результате стычки с полузащитником «Лас-Пальмаса» Хонатаном Виерой.
Добавим, что, уступая вдесятером со счетом 1:3, «Реал» отыгрался благодаря дублю форварда Криштиану Роналду.
Матч
Реал - Лас-Пальмас - 3:3 (1:1)
Голы
Иско 8 (1:0). Тана 10 (1:1). Виера 56 (1:2 - пен.). Боатенг 59 (1:3). Роналду 86 (2:3 - пен.). Роналду 89 (3:3).
Состав
Реал: Навас, Марсело, Рамос, Начо, Карвахаль, Иско (Васкес, 65), Кроос, Ковачич (Бензема, 71), Бэйл, Мората (Родригес, 71), Роналду
Лас-Пальмас: Варас, Симон, Лемос, Бигас (Артильес, 27), Боатенг (Гарсия М., 69), Гомес, Меса, Тана, Кастельяно Д., Виера (Халилович, 75), Хесе
Предупреждения:
Бэйл, 46; Рамос, 55; Мората, 70; Роналду, 81 - Симон, 44; Боатенг, 53; Халилович, 90
Удаления:
Бэйл, 47 - нет
Судья:
Фернандес Борбалан (Испания)
Место и дата
01 марта 23:30, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция