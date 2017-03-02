Гарет Бэйл: Не думаю, что заслуживал красной карточки

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл прокомментировал свое удаление в матче 25-го тура примеры с «Лас-Пальмасом» (3:3) на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

«Я не думаю, что заслуживал красной карточки, – приводит слова валлийца официальный сайт «Реала». – Мне показали желтую за фол, после чего меня толкнули, и я тоже отпихнул соперника. Хочу извиниться перед командой и болельщиками. Надеюсь, эта ошибка послужит мне уроком.

Нам предстоит трудный матч в Эйбаре, а через два дня мы играем с «Наполи» в Лиге чемпионов. Нужно продолжать биться в каждом матче».

Напомним, Бэйл был удален на 47-й минуте при счете 1:1 в результате стычки с полузащитником «Лас-Пальмаса» Хонатаном Виерой.

Добавим, что, уступая вдесятером со счетом 1:3, «Реал» отыгрался благодаря дублю форварда Криштиану Роналду.