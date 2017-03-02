Джон Купер: Василевскому опять пришлось стоять на ушах

Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер прокомментировал матч регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (4:3 OT) и игру российского голкипера Андрея Василевского.

«В первом периоде нас переиграли. В очередной раз Василевскому пришлось стоять на ушах, чтобы сохранить хотя бы отставание в одну шайбу. Думаю, это был ключевой отрезок игры – мы не отстали более чем на одну шайбу», – приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Отметим, что 22-летний Василевский отразил 28 из 31 броска по своим воротам и одержал 13-ю победу в сезоне.

«Тампа-Бэй» отстает на три очка от зоны wild card в Восточной конференции.