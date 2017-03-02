Джон Купер: Василевскому опять пришлось стоять на ушах
Главный тренер «Тампы-Бэй»
Джон Купер прокомментировал матч регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (4:3 OT) и игру российского голкипера Андрея Василевского.
«В первом периоде нас переиграли. В очередной раз Василевскому пришлось стоять на ушах, чтобы сохранить хотя бы отставание в одну шайбу. Думаю, это был ключевой отрезок игры – мы не отстали более чем на одну шайбу», – приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.
Отметим, что 22-летний Василевский отразил 28 из 31 броска по своим воротам и одержал 13-ю победу в сезоне.
«Тампа-Бэй» отстает на три очка от зоны wild card в Восточной конференции.
Матч
Тампа-Бэй - Каролина - 4:3 О.Т. (1:2, 0:0, 2:1, 1:0)
Голы:
Хедман (Кучеров, Палат), 7:58 (1:0 - бол.). Хэнифин (Линдхольм, Ахо), 11:51 (1:1). Райан (Раск, Хэнифин), 14:54 (1:2 - бол.). Джонсон (Палат, Дотчин), 50:51 (2:2). Кучеров (Гаррисон, Джонсон), 55:18 (3:2). Макклеммент (Линдхольм, Славин), 57:23 (3:3 - мен.). Хедман (Кучеров, Джонсон), 60:46 (4:3).
Место и дата
02 марта 03:00, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция