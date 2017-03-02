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Три футболиста «Зенита» продолжат сезон в словацкой «Кошице»

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Три футболиста молодежного состава «Зенита» перейдут в словацкий клуб «Кошице» на правах аренды.

В Словакию отправятся голкипер Михаил Пономаренко, защитник Сергей Бугриев и нападающий Ефрем Вартанян. Соглашение с ними рассчитано до конца сезона.

«Кошице» выступает во второй по силе лиге чемпионата Словакии и после первой части сезона лидирует в восточной зоне, опережая ближайшего преследователя на десять очков.

За «Кошице» также на правах аренды выступают еще два зенитовца — полузащитник Сергей Иванов и нападающий Никита Андреев.

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