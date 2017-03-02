Три футболиста «Зенита» продолжат сезон в словацкой «Кошице»

Три футболиста молодежного состава «Зенита» перейдут в словацкий клуб «Кошице» на правах аренды.



В Словакию отправятся голкипер Михаил Пономаренко, защитник Сергей Бугриев и нападающий Ефрем Вартанян. Соглашение с ними рассчитано до конца сезона.

«Кошице» выступает во второй по силе лиге чемпионата Словакии и после первой части сезона лидирует в восточной зоне, опережая ближайшего преследователя на десять очков.

За «Кошице» также на правах аренды выступают еще два зенитовца — полузащитник Сергей Иванов и нападающий Никита Андреев.