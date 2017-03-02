Тайлер Джонсон: Когда шайба у Кучерова, у нас сразу появляются моменты
Форвард «Тампы-Бэй»
Тайлер Джонсон после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (4:3 OT) высказался об игре своего партера по звену Никиты Кучерова.
«Когда Кучеров владеет шайбой, у нас сразу появляются моменты. Так что мы пытаемся играть на него как можно чаще», – приводит слова Джонсона официальный сайт НХЛ.
Напомним, в матче с «Каролиной» Джонсон и Кучеров набрал по 3 (1+2) очка. Теперь на счету 23-летнего российского форварда 61 (27+34) очко в 55 матчах регулярного чемпионата.
Он занимает девятое место в списке бомбардиров и 12-е – среди снайперов.
Следующий матч «молнии» проведут в ночь на 4 марта в гостях с «Питтсбургом».
Матч
Тампа-Бэй - Каролина - 4:3 О.Т. (1:2, 0:0, 2:1, 1:0)
Голы:
Хедман (Кучеров, Палат), 7:58 (1:0 - бол.). Хэнифин (Линдхольм, Ахо), 11:51 (1:1). Райан (Раск, Хэнифин), 14:54 (1:2 - бол.). Джонсон (Палат, Дотчин), 50:51 (2:2). Кучеров (Гаррисон, Джонсон), 55:18 (3:2). Макклеммент (Линдхольм, Славин), 57:23 (3:3 - мен.). Хедман (Кучеров, Джонсон), 60:46 (4:3).
Место и дата
02 марта 03:00, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция