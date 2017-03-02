Тайлер Джонсон: Когда шайба у Кучерова, у нас сразу появляются моменты

Форвард «Тампы-Бэй» Тайлер Джонсон после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (4:3 OT) высказался об игре своего партера по звену Никиты Кучерова.

«Когда Кучеров владеет шайбой, у нас сразу появляются моменты. Так что мы пытаемся играть на него как можно чаще», – приводит слова Джонсона официальный сайт НХЛ.

Напомним, в матче с «Каролиной» Джонсон и Кучеров набрал по 3 (1+2) очка. Теперь на счету 23-летнего российского форварда 61 (27+34) очко в 55 матчах регулярного чемпионата.

Он занимает девятое место в списке бомбардиров и 12-е – среди снайперов.

Следующий матч «молнии» проведут в ночь на 4 марта в гостях с «Питтсбургом».