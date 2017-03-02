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Алексей Ребко: Выплата одной зарплаты не устроит игроков «Луча-Энергии»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Полузащитник «Луча-Энергии» Алексей Ребко рассказал о требованиях игроков команды, которые бойкотируют тренировки на сборе в Турции из-за задержки заработной платы.

«Выплата одной зарплаты нас не устроит. У нас не такие заплаты как в премьер-лиге, это нужно понимать. Средняя зарплата нашей команды – 160 тысяч рублей. У всех семьи, кредиты. Поверьте, у всех футболистов долгов накопилось много. Отступать некуда, одна зарплата ничего не решит.

Получить одну зарплату, чтобы потом опять три месяца что-то ждать? Все устали от этого, такое продолжается полтора года, и конца и края этому нет. Последняя выплата за август и сентябрь произошла 2 декабря. И последняя выплата была 18%. И все эти деньги мы, можно сказать, «вырвали с мясом».

Все разговоры с руководством одинаковые. Мы говорим, что мы ждем денег, а они – «деньги будут». В их обещания уже никто не верит. Ждем действий. А действия в нашем понимании – это закрытие четырех зарплат и премиальных за 2015 год. Это минимум», – сказал Ребко в интервью агентству «Р-Спорт».

Напомним, в первом после возобновления первенства ФНЛ туре «Луч-Энергия» сыграет 8 марта в гостях с «Енисеем».

Матч

Енисей - Луч-Энергия

Место и дата

08 марта , Центральный, Онлайн-трансляция

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