Материалы по делу Кокорина о нарушении правил ПДД переданы в суд

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин был задержан в Москве за выезд на встречную полосу, в следствие чего материалы о нарушении ПДД были отправлены в суд.

Как сообщает источник «Р-Спорта», на форварда был составлен административный протокол.

«Зенит» отказался комментировать происшествие с Кокориным до подтверждения фактов

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Кокорина могут лишить водительских прав за езду по встречной полосе.

Ближайший матч «Зенит» проведет 4 марта в Москве против ЦСКА. Встреча начнется в 16:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.