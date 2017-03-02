Волков завоевал серебро в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Контиолахти
Российский биатлонист Алексей Волков занял второе место в индивидуальной гонке в рамках седьмого этапа Кубка IBU в финском Контиолахти.
Победу в гонке завоевал чех Ондрей Моравец, он выиграл у Волкова ходом 46 секунд. Тройку замкнул австриец Даниэль Мезотич, тоже отработавший все четыре рубежа на ноль.
Что касается остальных россиян, то Александр Поварницын занял четвертое место (2 промаха), Александр Логинов - десятое (4), Матвей Елисеев - 12-е (1), Алексей Слепов - 24-е (6), Семен Сучилов - 35-е (4).
Кубок IBU, 7-й этап
Контиолахти (Финляндия)
Мужчины
Индивидуальная гонка,20 км
1. Ондрей Моравец (Чехия) — 49.12,9 (0 промахов)
2. Алексей Волков (Россия) — +46,7 (0)
3. Даниэль Мезотич (Австрия) — +52,5 (0)
4. Александр Поварницын — +3.17,7 (2)
...10. Александр Логинов — +4.01,3 (4)
...12. Матвей Елисеев — +4.35,2 (1)
...24. Алексей Слепов — +6.22,7 (6)
...35. Семен Сучилов (все — Россия) — +7.38,9 (4)