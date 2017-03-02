Лайне признан лучшим новичком февраля

Форвард «Виннипега» Патрик Лайне стал лучшим новичком месяца в феврале.

В 11 матчах на счету 18-летнего финского форварда 15 (8+7) очков. Он набирал очки в восьми матчах, а также в шести подряд в конце месяца (8+4). 14 февраля в матче с «Далласом» Лайне сделал третий хет-трик в НХЛ, став первым игроком в истории, которому удалось это до наступления 19-летия.

Напомним, ранее лучшими новичками месяца признавались Вильям Нюландер («Торонто», октябрь), Зак Веренски («Коламбус», ноябрь), Остон Мэттьюз («Торонто», декабрь), Митч Марнер («Торонто», январь).

На данный момент Лайне набрал 56 (31+25) очков в 56 матчах. Он занимает третье место в лиге по голам, имея столько же заброшенных шайб, сколько и Мэттьюз.