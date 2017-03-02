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Тимофей Лапшин: Решение выступать за Корею далось непросто

Источник:  Р-СпортКомментарии

Биатлонист Тимофей Лапшин признался, что решение о выступлении за сборную Южной Кореи далось ему очень нелегко.

- Решение выступать за другую страну далось очень непросто, но обстоятельства сложились так, что я был вынужден так сделать. Определяющим при принятии решения о смене гражданства стал тот факт, что в Союзе биатлонистов России согласились меня отпустить и не стали настаивать на «карантине». Я благодарен руководству СБР за такую позицию. Плюс в сборной Кореи в меня поверили и быстро решили вопрос с гражданством», - сказал Лапшин в интервью «Р-Спорт».

Вчера стало известно, что Лапшин получил гражданство Южной Кореи и теперь будет выступать за эту страну. В активе 29-летнего Тимофея Лапшина две победы на этапах Кубка мира в эстафетах, а также второе и дважды третье места в личных гонках.

Напомним, что зимняя Олимпиада-2018 пройдет в южнокорейском городе Пхенчхан.  

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