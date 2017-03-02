Калинская выбыла из борьбы на турнире в Куала-Лумпуре
173-я ракетка мира
Анна Калинская завершила выступление на турнире WTA Alya WTA Malaysian Open в
Куала-Лумпуре.
Во втором круге 18-летняя российская теннисистка потерпела поражение от представительницы Китая Синьюнь Хань, которая занимает 139-е место в мировом рейтинге. За 1 час 3 минуты 26-летняя Хань выиграла два сета (6:3, 6:0).
В ¼ финала соперницей Хань станет ее соотечественница – 60-я ракетка мира Ван Цян.
Отметим, что в первом круге Калинская одержала победу над третьей сеяной Каролин Гарсией из Франции, которая занимает 23-е место в рейтинге WTA.
Куала-Лумпур
(Малайзия)
Турнир WTA Alya WTA Malaysian Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
1/8 финала
Синьюнь Хань (Китай) –
Анна Калинская (Россия, Q) – 6:3, 6:0