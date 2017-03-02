Игинла выбрал в «Лос-Анджелесе» 88-й номер в честь Гретцки

Форвард Джером Игинла будет играть в «Лос-Анджелесе» под 88-м номером.

Привычный для 39-летнего канадца 12-й номер, под которым он играл всю свою карьеру, занят в «Лос-Анджелесе» Марианом Габориком.

«Это его номер, и он очень успешен для него, – приводит слова Игинлы официальный сайт НХЛ. – Он также давно играет под ним. Я даже не буду просить отдать его мне.

Есть одна история. Одна из нескольких маек, которые я когда-либо покупал, была майка Гретцки, когда он перешел в «Лос-Анджелес». Я рос большим поклонником «Ойлерс», купил майку «Кингс» и поставил на нее 88-й номер и свою фамилию. Мне было около десяти лет».

Таким образом, Игинла выбрал номер в честь лучшего бомбардира в истории НХЛ Уэйна Гретцки, который в 1988 году перешел из «Эдмонтона» в «Лос-Анджелес».

Напомним, перед дедлайном «Колорадо» обменял Игинлу в «Лос-Анджелес» за условный выбор на драфте.