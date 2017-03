«Сток Сити» продлил контракт с Афеллаем до 2019 года

Полузащитник Ибрагим Афеллай подписал новый контракт со «Сток Сити». Соглашение 30-летнего голландца с «гончарами» рассчитано до 2019 года.

Афеллай проводит второй сезон в «Сток Сити». Он перешел в команду 27 июля 2015 года в статусе свободного агента. За два года в премьер-лиге полузащитник забил два гола и сделал три голевые передачи в 40 матчах.

EXCLUSIVE: Ibrahim Afellay has signed a new contract, committing him to #SCFC until at least the summer of 2019 #DEVOT10N pic.twitter.com/02Lv6EDph6