Рикко Гросс: Трасса в Пхенчхане за 10 лет почти не изменилась

Главный тренер мужской сборной России Рикко Гросс поделился впечатлениями от трассы в Пхенчхане.

- Никаких сюрпризов по трассе, стрельбищу нет, то же самое, что было десять лет назад. И ощущения, что все это происходит за год до Олимпиады, не больше, чем ощущения по возвращению мысленно в то время, когда здесь был этап Кубка мира и чемпионат мира. Здесь ветрено, иногда меньше, иногда больше, но ветер дует.

Первый подъем на трассе очень тяжелый, интересные спуски, повороты, всего 300-400 м без подъемов и спусков. Всем придется непросто, всем придется бороться, в том числе с джетлагом (синдром смены часового пояса), - сказал Гросс в интервью «Р-Спорт».

Этап Кубка мира по биатлону пройдет в Пхенчхане со 2 по 5 марта на олимпийской трассе.