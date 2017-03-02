Николай Голдобин: Мне сказали в «Ванкувере», что дадут шанс проявить себя

Форвард Николай Голдобин прокомментировал свой обмен из «Сан-Хосе» в «Ванкувер».

«Я очень рад, что получил возможность сыграть в НХЛ. Мне сказали, что дадут шансы проявить себя, поэтому я с нетерпением жду этой возможности! Говорят, что город очень красивый, так что это еще один положительный момент в этом переезде», – приводит слова Голдобина официальный сайт НХЛ.

Напомним, в нынешнем сезоне 21-летний российский нападающий провел два матча в НХЛ в составе «акул». В АХЛ в составе «Сан-Хосе Барракуда» на счету Голдобина 41 (15+26) очко в 46 матчах.

Добавим, что в обмен на Голдобина «Сан-Хосе» получил 30-летнего форварда из Дании Янника Хансена.