Пресс-служба «Зенита»: Детали инцидента с Кокориным искажены и преувеличены бульварной прессой

Пресс-служба «Зенита» прокомментировала корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге» информацию о нарушении правил ПДД Александром Кокориным.

- По нашим сведениям, инцидент имел место 25 февраля, когда у команды был выходной, а Александр находился в Москве. Поскольку вопрос находится в юридической плоскости, «Зенит» не считает возможным комментировать произошедшее. При этом, по нашим сведениям, детали инцидента крайне искажены и преувеличены бульварной прессой, первой опубликовавшей новость, - сказал представитель пресс-службы корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Кокорина могут лишить водительских прав за езду по встречной полосе.

Ближайший матч «Зенит» проведет 4 марта в Москве против ЦСКА. Встреча начнется в 16:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.