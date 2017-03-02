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Опция выкупа Тигиева составляет 2,5 млн евро

Источник:  Федеральное агентство новостей (ФАН)Комментарии

Опция выкупа защитника Георгия Тигиева в рамках арендного соглашения из «Анжи» в «Спартак» составляет 2,5 миллиона евро, сообщает Федеральное агентство новостей.

По информации источника, право активации опции действует до окончания арендного соглашения. 

Напомним, защитник «Анжи» Тигиев в зимнее трансферное окно был отдан в аренду «Спартаку» на полгода. Ранее сообщалось, что красно-белые хотели полностью выкупить футболиста. 

В текущем сезоне 21-летний Тигиев провел за махачкалинский клуб 14 матчей, но результативными действиями не отметился.  

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