Опция выкупа Тигиева составляет 2,5 млн евро
Опция выкупа защитника Георгия Тигиева в рамках арендного соглашения из «Анжи» в «Спартак» составляет 2,5 миллиона евро, сообщает Федеральное агентство новостей.
По информации источника, право активации опции действует до окончания арендного соглашения.
Напомним, защитник «Анжи» Тигиев в зимнее трансферное окно был отдан в аренду «Спартаку» на полгода. Ранее сообщалось, что красно-белые хотели полностью выкупить футболиста.
В текущем сезоне 21-летний Тигиев провел за махачкалинский клуб 14 матчей, но результативными действиями не отметился.
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