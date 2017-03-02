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Президент ИААФ Себастьян Коу: Россия добилась прогресса в восстановлении членства ВФЛА

Источник:  BBCКомментарии

Президент ИААФ Себастьян Коу заявил, что руководство ВФЛА добилось значительного прогресса в вопросе восстановления членства организации.

«Трудное решение, которое мы приняли, начинает приносить плоды, – приводит BBC слова Коу. – В новую федерацию пришли люди, которые, как я искренне полагаю, понимают масштабы вызова, стоящего перед ними.

Нам следует признать существующий прогресс. Теперь нам нужно быть уверенными в том, что мы продолжим делать все возможное, чтобы чистые российские спортсмены вернулись к соревнованиям. В этом была задача в то время, когда принималось решение о дисквалификации федерации».

Также Коу не исключил, что членство ВФЛА будет полностью восстановлено в ноябре.

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