Президент ИААФ Себастьян Коу: Россия добилась прогресса в восстановлении членства ВФЛА

Президент ИААФ Себастьян Коу заявил, что руководство ВФЛА добилось значительного прогресса в вопросе восстановления членства организации.

«Трудное решение, которое мы приняли, начинает приносить плоды, – приводит BBC слова Коу. – В новую федерацию пришли люди, которые, как я искренне полагаю, понимают масштабы вызова, стоящего перед ними.

Нам следует признать существующий прогресс. Теперь нам нужно быть уверенными в том, что мы продолжим делать все возможное, чтобы чистые российские спортсмены вернулись к соревнованиям. В этом была задача в то время, когда принималось решение о дисквалификации федерации».

Также Коу не исключил, что членство ВФЛА будет полностью восстановлено в ноябре.