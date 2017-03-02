Президент «Зенита» посетил тренировку команды накануне матча с ЦСКА

Президент «Зенита» Александр Дюков присутствовал на тренировке петербургской команды, которую сине-бело-голубые провели утром 2 марта.



Начало тренировки было открытым для представителей прессы, Дюков появился на поле после завершения открытой части занятия.

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Источник: ФК «Зенит»

Напомним, петербургский клуб после 17 туров занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков. Армейцы идут на третьем месте и отстают на три очка.

Матч ЦСКА - «Зенит» пройдет 4 марта в Москве и начнется в 16:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.