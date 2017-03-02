Льюис Хэмилтон: В Формуле-1 меняются машины, нам нужно придумать и новые гонки

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что ему нравится идея изменения формата Гран-при.

«Новый формат определенно нужен Формуле-1. Гоночный уик-энд с четверга по воскресенье не менялся последние 11 лет, с тех самых пор, как я выступаю здесь. У машин меняется конструкция, которая делает обгоны все более и более сложными, поэтому нам нужно придумать и новые гонки.

Может, каждая гонка могла бы проходить по новому сценарию? Когда мы приезжаем в Монако, у нас просто не может быть такого же гоночного формата, потому что на этой трассе никто не обгоняет. Может, нужно все немного оживить, сделать уже что-то другое. Спринтерскую гонку? Я не знаю. Есть много идей, но я не собираюсь ими делиться», – приводит Motorsport.com слова трехкратного чемпиона мира.

Напомним, ранее спортивный директор Формулы-1 Росс Браун предложил проводить в рамках этапа внезачетную гонку, чтобы отрепетировать изменения в правилах.