Василий Карасев: Надеюсь, Харпер станет важной единицей в нападении «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев прокомментировал переход в клуб защитника «Калева» Демонте Харпера.

«Нам нужен был игрок на позицию первого номера. Сейчас команда столкнулась с определенной проблемой: когда отдыхает Маркович, наша игра в нападении становится довольно блеклой. К тому же никто не застрахован от травм.

Демонте Харпер – креативный игрок, способный создавать возможности для своих партнеров. У нас есть три снайпера – Райан Тулсон, Янис Тимма и Сергей Карасев. Однако они нуждаются в передачах.

Надеюсь, Харпер станет для нас важной единицей в нападении. По крайней мере, в «Калеве» он проявил себя очень здорово», – приводят «Известия» слова Карасева.

Отметим, что контракт 27-летнего американца с «Зенитом» рассчитан до конца сезона 2017/2018.

В нынешнем сезоне защитник провел все 17 матчей в составе «Калева» в Единой лиге ВТБ и стал лидером команды по результативности, в среднем за игру набирая 16,1 очка и делая 5,9 передачи.