Алексей Морозов: Когда «Ак Барс» бьется с «Салаватом», люди на трибунах плачут

Управляющий директор МХЛ Алексей Морозов высказал свое мнение о нынешнем плей-офф КХЛ.

– В первом раунде «Салават» и «Ак Барс» – самая упорная и интересная пара, – отмечает Морозов. – Там же все игры закончились в одну шайбу. Интрига! То за сотые доли секунды до сирены забьют. То на последней минуте сравняют и опять пропустят. Такие матчи зрителям расслабиться не дают. Люди на трибунах плачут! Потому что это – настоящий хоккей.



Напомним, что на Западе все серии первого раунда уже завершились. А во втором СКА встретится с московским «Динамо», а ЦСКА – с «Локомотивом».

На Востоке битвы во всех четырех парах пока продолжаются.