Virtus.pro и Vega Squadron сыграют на Кубке России по киберспорту 2017

Команды Virtus.pro и Vega Squadron по Dota 2 примут участие в Кубке России по киберспорту 2017.



Роман Дворянкин, генеральный менеджер Virtus.pro: «Для нас большая честь принять участие в обновлённом Кубке России вместе с лучшими профессиональными организациями и любительскими коллективами со всей страны. Именно такие соревнования дают сильнейший импульс для развития киберспорта, и мы, как ведущая команда нашей страны, должны это начинание поддержать, дать простым ребятам шанс сыграть настоящий официальный матч против игроков мирового уровня».



Георгий Фалеев, генеральный менеджер Vega Squadron: «Безусловно, развитие киберспорта в нашей стране требует непосредственного участия профессиональных команд. Мы с большим удовольствием выступим на Кубке России. Молодым игрокам и командам необходим опыт турниров высокого уровня участников и организации, и Vega Squadron, конечно же, будет содействовать их развитию и популяризации».



Cоревнования в рамках Кубка пройдут по четырем дисциплинам: Dota 2, League of Legends, FIFA 17 и Hearthstone. Общий призовой фонд турнира составит 7 000 000 рублей: 3 200 000 в Dota 2, 2 500 000 в League of Legends и по 650 000 в FIFA и Hearthstone.



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