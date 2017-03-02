Дмитрий Селюк: Думаю, Луиса Энрике ждет заманчивое предложение из Англии

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал уход главного тренера «Барселоны» Луиса Энрике со своего поста по окончании сезона.

- Никто не спорит с тем, что Энрике – классный тренер. Он выиграл с «Барселоной» все, что можно. Но нужно понимать, что выигрывать в «Барселоне» тоже непросто: в какой-то момент постоянные победы уже не дают таких эмоций. Нужна новая мотивация, - цитирует Селюка Федеральное агентство новостей.

Селюк предположил, что новый клуб Энрике вряд ли будет испанским.

- Скорее, будет заманчивое предложение из Англии, - добавил Селюк.

46-летний испанский специалист возглавил каталонский клуб в мае 2014 года. Под его руководством «Барселона» по два раза выиграла чемпионат и Кубок Испании. Также команда побеждала в Суперкубке страны, выигрывала Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.