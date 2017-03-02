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Турция претендует на проведение Евро-2024

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Турция подала заявку на проведение чемпионата Европы-2024, сообщает официальный сайт УЕФА.

Ранее Германия подала заявку на проведение турнира. Хозяин Евро-2024 определится в сентябре 2018 года. Турция никогда не принимала такие крупные турниры как чемпионаты Европы и мира. В Германии проходили чемпионат Европы в 1988 годы и чемпионаты мира в 1974 и 2006 годах.

Напомним, что Евро-2020 пройдет в 13 городах Европы. В 2016 году турнир проводился во Франции. 

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