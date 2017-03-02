IBU сообщил о лишении Тюмени чемпионата мира в 2021 году

Решение исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) лишить Тюмень права принять чемпионата мира 2021 года вступило в силу, сообщили ТАССв пресс-службе IBU.

8 февраля исполком IBU предложил СБР добровольно отказаться от проведения турнира на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В противном случае Тюмень 24 февраля лишалась этого права автоматически. В СБР настаивали на незаконности данного решения.

«IBU подтверждает, что СБР не вернул до 24 февраля право на проведение чемпионата мира 2021 года. Последствия такого решения были опубликованы ранее», - отмечается в сообщении IBU.

Напомним, в нынешнем сезоне Россия отказалась от проведения этапа Кубка мира в Тюмени после публикации второй части доклада Ричарда Макларена. В следующем сезоне этап Кубка мира в Тюмени запланирован на 19-25 марта.