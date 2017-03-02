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Арустамян допускает приход Конте в миланский «Интер»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян – о возможном возвращении наставника «Челси» Антонио Конте в Серию А.

Ранее издание Tuttosport распространило информацию, что специалист согласился возглавить миланский «Интер» в случае победы лондонского клуба в рамках чемпионата Англии.

«Вот будет сюжет для кальчо, если Конте придет в «Интер». В принципе, похоже на Антонио, но все равно не верится. Тем более пишет Tuttosport», – написал Арустамян на своей странице в Twitter.

Отметим, что до переезда в Англию Конте тренировал туринский «Ювентус» (2011-2014), а также «Ареццо» (2006-2007), «Бари» (2007-2009), «Аталанту» (2009), «Сиену» (2010-2011), после чего возглавил национальную сборную.

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