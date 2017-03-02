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СБР настаивает на нелегитимности решения отнять у Тюмени ЧМ-2021

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Президент СБР Александр Кравцов прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) отнять у Тюмени право проведения чемпионата мира в 2021 году.

- СБР продолжает ждать от IBU документов с обоснованием принятого решения. Мы продолжаем считать, что у IBU нет прав на принятие такого решения, поскольку исполком не имеет права подменять собой конгресс, - сказал Кравцов ТАСС. 

Основанием для лишения Тюмени чемпионата мира послужила рекомендация Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить в России крупные старты до окончания расследования причастности властей к якобы существовавшей в стране «допинговой системе». 

8 февраля исполком IBU предложил СБР добровольно отказаться от проведения турнира на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В противном случае Тюмень 24 февраля лишалась этого права автоматически. В СБР настаивали на незаконности данного решения.   

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