Александр Шмурнов: Думаю, ужас «Краснодара» в Кубке не поможет «Спартаку»
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов поделился мнением о предстоящем матче между «Краснодаром» и московским «Спартаком».
Напомним, совсем недавно «быки» покинули Кубок России, уступив «Уралу» в серии пенальти, а встречу с действующим лидером РФПЛ команда проведет 5 марта на домашней арене.
«Думаю, ужас «Краснодара» в Кубке не поможет «Спартаку». Скорее, наоборот. Вообще, матч получает афишу большой драмы. Невероятно интересно!», – написал Шмурнов на своей странице в Twitter.
Думаю, ужас "Краснодара" в кубке не поможет "Спартаку". Скорее, наоборот. Вообще, матч получает афишу большой драмы. Невероятно интересно!— Александр Шмурнов (@AShmurnov) 28 февраля 2017 г.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически