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Александр Шмурнов: Думаю, ужас «Краснодара» в Кубке не поможет «Спартаку»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов поделился мнением о предстоящем матче между «Краснодаром» и московским «Спартаком».

Напомним, совсем недавно «быки» покинули Кубок России, уступив «Уралу» в серии пенальти, а встречу с действующим лидером РФПЛ команда проведет 5 марта на домашней арене.

«Думаю, ужас «Краснодара» в Кубке не поможет «Спартаку». Скорее, наоборот. Вообще, матч получает афишу большой драмы. Невероятно интересно!», – написал Шмурнов на своей странице в Twitter.

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