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Представитель Федерации тенниса Франции: Не могу сказать, получит ли Шарапова wild card

Источник:  Р-СпортКомментарии

Представитель Федерации тенниса Франции (FFT) Николя Беделен высказался о возможном участии российской теннисистки Марии Шараповой в «Ролан Гаррос», отметив, что окончательное решение будет принято в мае.

«Мы примем решение о том, кто именно получит wild card за 15 дней до начала турнира. На данный момент не могу сказать (получит ли Шарапова wild card), у нас еще есть время», – приводит текст сообщения Беделена агентство «Р-Спорт».

Второй в сезоне турнир Большого шлема, «Ролан Гаррос», состоится во Франции с 22 мая по 11 июня. 

Шарапова вернется на корт после дисквалификации в конце апреля. Россиянка может сыграть на «Ролан Гаррос» только в том случае, если получит wild card от организаторов.

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