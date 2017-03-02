УЕФА опубликует решение по апелляции Еременко в пятницу или на следующей неделе

Решение дисциплинарного комитета УЕФА по апелляции полузащитника ЦСКА Романа Еременко будет опубликовано в пятницу или в начале следующей недели.

«Слушание комитета в настоящий момент еще идет. Решение будет опубликовано завтра (в пятницу) или в начале следующей недели», – приводит «Р-Спорт» слова представителя пресс-службы УЕФА.

Напомним, Еременко подал апелляцию на двухлетнюю дисквалификацию за положительный результат допинг-теста, который был сдан в сентябре после матча Лиги чемпионов с «Байером». В организме 29-летнего финна были обнаружены кокаин и его метаболиты.

Решение о дисквалификации Еременко было вынесено 18 ноября 2016 года.