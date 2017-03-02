Дальмайер выиграла спринт в Пхенчхане, россиянки не попали в топ-30
Семикратная чемпионка мира немка Лаура Дальмайер одержала победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Пхенчхане.
Спортсменка преодолела дистанцию за 19 минут 9,5 секунд, не допустив ни одного промаха на рубежах.
Второе место завоевала олимпийская чемпионка норвежка Тирил Экхофф, тройку замкнула француженка Анаис Шевалье.
Что касается россиянок, то Татьяна Акимова, допустившая два промаха, финишировала 34-й, Ирина Услугина – 37-й (1), Ирина Старых – 55-й (4), Светлана Миронова – 64-й (3), Светлана Слепцова – 66-й (2).
«Советский спорт» провел текстовую трансляцию спринта.
Кубок мира, 7-й этап
Пхенчхан, Южная Корея
Женщины
Спринт, 7.5 км
1. Лаура Дальмайер (Германия) – 20.43,7 (0 промахов)
2. Тирил Экхофф (Норвегия) – отставание 8,4 (0)
3. Анаис Шевалье (Франция) – +41,6 (0)
…34. Татьяна Акимова – +2.01,5 (2)
…37. Ирина Услугина – +2.08,9 (1)
…55. Ирина Старых – +2.42,8 (4)
…64. Светлана Миронова – +2.58,5 (3)
…66. Светлана Слепцова – +3.00,0 (2)