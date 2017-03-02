Дальмайер выиграла спринт в Пхенчхане, россиянки не попали в топ-30

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Виталий Норицын: У российских биатлонисток не должно быть проблем с психологией Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын поделился ожиданиями от предстоящего этапа Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане.

Бьорндалена обокрали на пути в Пхенчхан Норвежского биатлониста Уле-Айнара Бьорндалена обокрали на пути в Пхенчхан, где со 2 по 5 марта пройдет 8-й этап Кубка мира по биатлону.

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Цветков и Акимова захватили медали Всемирных военных игр на этап Кубка мира в Корею Сегодня биатлонисты сборной России отправились на 7-й этап Кубка мира в Южную Корею с медалями III Всемирных военных игр, которые они завоевали в спринтерских гонках.

Татьяна Акимова: Гонка далась мне нелегко Призеры спринтерской гонки у женщин в соревнованиях по биатлону на Всемирных играх в Сочи прокомментировали итоги соревнований. Напомним, первое место заняла словенка Тея Грегорин, второй стала россиянка Татьяна Акимова, третьей – ее соотечественница Ульяна Кайшева.

Акимова стала второй в спринте на Военных играх, Кайшева – третья В Сочи продолжаются Всемирные военные игры. В соревнованиях по биатлону в женском спринте в число призеров попали россиянки Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева.

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