Устюгов не полетит в Квебек на финал Кубка мира

Чемпион мира Сергей Устюгов не выступит на заключительном этапе Кубка мира в Канаде, сообщил президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер сборной России Елена Вяльбе.

«В Канаду он не поедет. Еще до начала чемпионата мира он не особо хотел туда ехать, и я бы на его месте поступила так же. За первое место ни в спринте, ни в дистанции, ни в общем зачете он не борется, так что особого смысла в этих перелетах я тоже не вижу», – приводит ТАСС слова Вяльбе.

Заключительный этап Кубка мира пройдет 17-19 марта в Квебеке. При этом Устюгов примет участие в спринте в Драммене (8 марта) и 50-километровой гонке в Осло (11 марта).

Добавим, что в общем зачете Кубка мира Устюгов занимает второе место, уступая 384 очка норвежцу Мартину Йонсруду Сундбю.