В Overwatch начался новый сезон соревновательных матчей

С выходом нового обновления в Overwatch стартовал 4-й сезон соревновательных матчей.



Изменения в системе рейтинга:



- Игроки высокого уровня мастерства теперь должны будут регулярно участвовать в матчах, чтобы избежать штрафов за неактивность. Это позволит повысить точность определения рейтингов и их престижность.



- Награду за попадание в список 500 лучших получат только те игроки, которые останутся в нем в конце сезона, что должно послужить отдельным стимулом для поддержания высокого рейтинга.



- В целях поощрения конкуренции отображаться будут только рейтинги навыков выше 500.

Полный список изменений в соревновательных матчах доступен по ссылке.



Прочие изменения:



- Браузер матчей: эта новая функция дополняет режим «Своя игра» в Overwatch и позволяет игрокам изменять параметры карт, режимов игры и героев, а также создавать свои собственные серверы.



- Захват флага: «Захват петуха» стал самой популярной потасовкой в истории Overwatch, и мы решили оставить его в игре навсегда как новый режим «Захват флага» в «Аркаде».



- Усилен ряд героев Overwatch. К примеру, Бастион стал мощнее и универсальнее благодаря тому, что теперь он эффективнее сражается в режиме разведки (при этом режим турели был немного ослаблен).



Полный список изменений можно посмотреть по ссылке.