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«Манчестер Юнайтед» нашел замену Гризманну в «Тоттенхэме»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает Daily Star, форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн может перебраться в «Манчестер Юнайтед».

Согласно информации источника, игрок сборной Англии рассматривается руководством «красных дьяволов», как запасной вариант в случае провала по переходу нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна.

Отмечается, что переход футболиста «шпор» может обойтись «Юнайтед» в 80 млн фунтов. Ранее сообщалось, что наставник «МЮ» Жозе Моуринью не уверен в целесообразности приглашения французского игрока.

В нынешнем сезоне Кейн провел во всех турнирах 27 матчей, забил 22 гола и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает 23-летнего нападающего в 50 млн евро, а его контракт с лондонским клубом рассчитан до 2022 года.

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