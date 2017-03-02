Александр Кокорин: Никаких гонок не было

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин опроверг новость о том, что он устроил гонки на автомобиле в Москве с выездом на встречную полосу.

- Просто я поворачивал налево и при выезде зацепил встречную полосу. Никаких гонок не было, - сказал Кокорин в эфире «Рен ТВ».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Кокорина могут лишить водительских прав за езду по встречной полосе. Инцидент произошел на Страстном бульваре. Сотрудники ГИБДД составили протокол на Кокорина, по которому футболисту грозит лишение водительских прав.